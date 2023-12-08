0
0
135
НОВОСТИ

Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году

14:22 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Путин дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом журналистам сообщили участники беседы с главой государства, состоявшейся после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества.

С соответствующей просьбой к Путину обратился спикер парламента ДНР Артем Жога, президент РФ ответил согласием, рассказали участники.

Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 08.12.2023
Эрдоган назвал провокацией оказание Францией военной поддержки Армении
0
23
15:00 08.12.2023
План США, чтобы РФ пошла на переговоры на условиях Киева, нереалистичен — Песков
0
66
14:12 08.12.2023
Крупному бизнесу могут запретить устанавливать экономически необоснованные цены на продукты
0
152
14:00 08.12.2023
Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2024 г. составит 4,5% — Силуанов
0
163
13:32 08.12.2023
Западные политики прибегают к ухищрениям, чтобы Украине выделяли деньги — Песков
0
203
13:20 08.12.2023
На Украине констатировали нехватку солдат ВСУ — The Washington Post
0
225
13:05 08.12.2023
Безработные россияне смогут брать подработки без потери пособия — Минтруд
0
225
13:00 08.12.2023
Прокуратура проверит рост цен на куриные яйца
0
224
12:32 08.12.2023
Суд в Финляндии решил освободить россиянина Тордена и не высылать его на Украину
0
261
12:20 08.12.2023
Медведев предрек Байдену поражение на выборах
0
270

Возврат к списку