Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году
14:22 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Путин дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом журналистам сообщили участники беседы с главой государства, состоявшейся после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества.
С соответствующей просьбой к Путину обратился спикер парламента ДНР Артем Жога, президент РФ ответил согласием, рассказали участники.
Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта.
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