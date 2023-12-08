Сергей Миронов предложил ввести со странами Средней Азии визовый режим

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сергей Миронов предложил ввести визовый режим со странами Средней Азии. По мнению политика, инициатива позволит эффективнее контролировать миграцию.

Среди других предложенных мер приостановка массового предоставления гражданства РФ выходцам из стран Средней Азии, введение коллективной ответственности за нарушение российских законов, введение квот для школьников, не владеющих русским языком, реорганизация миграционной службы.

Предложение лидера партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергея Миронова есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

«Во-первых, не должно быть никакой массовой и тем более неконтролируемой миграции. Во-вторых, не должно быть мест компактного проживания мигрантов в России, проще говоря, анклавов, которые как раз меняют баланс в регионе. В-третьих, мигранты, как и сказал глава государства, должны знать русский язык, соблюдать российские законы и нести ответственность за их несоблюдение. Мы уверены, что 2024 год положит начало серьёзным переменам в жизни страны в интересах её граждан».

Ранее президент РФ призвал учитывать интересы россиян при обеспечении прав мигрантов. По словам Владимира Путина, важно соблюдать этнокультурный баланс.

«Нам нужно такие трудовые ресурсы привлекать, которые отвечают интересам российской экономики. Это значит, что эти люди должны быть подготовлены с языковой точки зрения, с этнокультурной, должны знать наши традиции и так далее, законы, уважать эти законы», — отметил глава государства.