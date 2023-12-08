0
0
142
НОВОСТИ

Сергей Миронов предложил ввести со странами Средней Азии визовый режим

17:00 08.12.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сергей Миронов предложил ввести визовый режим со странами Средней Азии. По мнению политика, инициатива позволит эффективнее контролировать миграцию.

Среди других предложенных мер приостановка массового предоставления гражданства РФ выходцам из стран Средней Азии, введение коллективной ответственности за нарушение российских законов, введение квот для школьников, не владеющих русским языком, реорганизация миграционной службы.

Предложение лидера партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергея Миронова есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

«Во-первых, не должно быть никакой массовой и тем более неконтролируемой миграции. Во-вторых, не должно быть мест компактного проживания мигрантов в России, проще говоря, анклавов, которые как раз меняют баланс в регионе. В-третьих, мигранты, как и сказал глава государства, должны знать русский язык, соблюдать российские законы и нести ответственность за их несоблюдение. Мы уверены, что 2024 год положит начало серьёзным переменам в жизни страны в интересах её граждан».

Ранее президент РФ призвал учитывать интересы россиян при обеспечении прав мигрантов. По словам Владимира Путина, важно соблюдать этнокультурный баланс.

«Нам нужно такие трудовые ресурсы привлекать, которые отвечают интересам российской экономики. Это значит, что эти люди должны быть подготовлены с языковой точки зрения, с этнокультурной, должны знать наши традиции и так далее, законы, уважать эти законы», — отметил глава государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:10 08.12.2023
МОК назвал условия допуска россиян на Олимпиаду в Париже
0
69
17:32 08.12.2023
Потребление электрической мощности в РФ достигло новых рекордных значений
0
112
17:12 08.12.2023
ПВО РФ за неделю сбила 224 украинских БПЛА
0
135
16:32 08.12.2023
Эр-Рияд отложил визит наследного принца в Британию перед визитом Владимира Путина — FT
0
227
16:12 08.12.2023
ВС РФ за неделю улучшили положение по переднему краю на купянском направлении
0
233
16:00 08.12.2023
Путин заявил, что идет на новый срок, потому что «сегодня по-другому нельзя»
0
247
15:32 08.12.2023
Киев должен понять, что США зарабатывают миллиарды ценой жизней украинцев — Песков
0
267
15:12 08.12.2023
Эрдоган назвал провокацией оказание Францией военной поддержки Армении
0
264
15:00 08.12.2023
План США, чтобы РФ пошла на переговоры на условиях Киева, нереалистичен — Песков
0
309
14:22 08.12.2023
Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году
0
380

Возврат к списку