ПВО РФ за неделю сбила 224 украинских БПЛА
17:12 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю перехватили 224 украинских беспилотника. Кроме того, перехвачены 11 снарядов системы залпового огня HIMARS, 2 противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиационная бомба JDAM, сообщили в Минобороны РФ.
«[Средствами ПВО] перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 2 противорадиолокационные ракеты HARM, 2 переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении .
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