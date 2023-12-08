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НОВОСТИ

В 2022 году люди чаще погибали из-за преступности, а не войн — исследование ООН

19:20 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество вызванных преступными причинами и бытовым насилием смертей по всему миру в 2022 году примерно на 50% превысило число смертей из-за военных конфликтов и терроризма. Об этом говорится в глобальном исследовании причин убийств Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

«Сложная сеть факторов, приводящих к гибели людей от убийств по всему миру, — от гендерного насилия в отношении женщин и девочек, организованной преступности и бандитизма до нищеты и неравенства — показывает, что универсального подхода не существует. Я надеюсь, что это новое глобальное исследование поможет разработать научно обоснованную превентивную политику и ответные меры, чтобы устранить коренные причины этого насилия и спасти человеческие жизни», — отметила исполнительный директор УНП ООН Геда Фатхи Вали.

Как отмечается в исследовании, в 2019–2021 годах среднее число вызванных криминальными причинами смертей составило около 440 тысяч в год по всему миру. При этом за данный период из-за военных конфликтов в среднем гибли 94 тыс. человек в год, в следствие терроризма — 22 тысячи.

По данным за 2022 год число вызванных военными конфликтами смертей выросло на 95%. При этом их количество все равно было в два раза ниже, чем число смертей в результате преступных и бытовых убийств.

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