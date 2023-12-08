Слово года 2023 по мнению издательства Оксфордского Университета - Rizz, сокращенно от Charisma (Харизма)
19:26 08.12.2023 Источник: НГ-Online
«Ризз» (Rizz) — сленговое слово поколения Z, означающее «стиль, обаяние или привлекательность» или «способность привлечь романтического или сексуального партнера» — было названо Оксфордским словом года 2023, опередив такие слова-соперники, как ситуативность, подсказка, снижение влияния, - пишет The New York Times.
По данным Оксфорда, «Ризз», сокращенная форма слова «харизма», возник из Интернета и игровой культуры и был популяризирован в 2022 году стримером Каем Сенатом, который размещал в Интернете видеоролики с «советами по риззу». Оно стало вирусным в июне после того, как актер Том Холланд в интервью Buzzfeed сказал: «У меня нет никакого настроения. У меня ограниченное количество возможностей.
Это породило волну мемов: по данным Оксфорда, их общее использование выросло примерно в 15 раз по сравнению с предыдущим годом. Каспер Гратвол, президент словарного отдела Oxford Languages, сказал, что выбор этого года отражает то, как социальные сети увеличили темпы языковых изменений в геометрической прогрессии. К тому же, по его словам, в этом слове просто есть… шик.
«Одна из причин, по которой это слово из нишевой фразы в социальных сетях становится мейнстримом, заключается в том, что это просто забавно говорить», — сказал он. «Когда это слетает с твоего языка, с этим приходит немного радости».
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