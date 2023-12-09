Страны ЕС пришли к соглашению по закону об использовании ИИ

10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены Евросоюза и Европарламент достигли соглашения по закону, который регулирует использование искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило испанское представительство в Совете ЕС в соцсети X (ранее Twitter).

По его информации, было «достигнуто предварительное соглашение по закону об искусственном интеллекте». Как говорится в публикации, инициатива направлена на то, чтобы «системы ИИ, продаваемые и используемые в ЕС, были безопасными и уважали фундаментальные права и ценности» сообщества.

Как сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, Европа «становится самым первым континентом, установившим четкие правила использования ИИ». Как написал политик в соцсети X, речь идет о «стартовой площадке для стартапов и исследователей ЕС».