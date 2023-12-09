Закрытое в 2014 г паромное сообщение между РФ и Южной Кореей восстановлено

12:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чиновники и дипломаты России и Республики Корея рассчитывают на улучшение отношений и углубление двустороннего сотрудничества в связи открытием паромной линии между Владивостоком (Приморской край) и Сокчхо (провинция Канвон). Об этом они говорили на торжественном открытии линии во Владивостоке.

Паром «Восточная жемчужина — 6» начал выполнять рейсы между южнокорейским портом Сокчхо и Владивостоком в конце ноября. До этого последний раз рейсы между двумя городами судно совершало в 2014 году. Тогда линия была закрыта из-за экономических и таможенных сложностей. Торжественная церемония открытия линии состоялась во Владивостоке в субботу.