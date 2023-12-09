Издание Military Watch Magazine пишет о причинах сокращения Западом помощи ВСУ
14:15 09.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Масштабы потерь [западной военной техники], с которыми столкнулась Украина, а также то, что [в мире] все более широко распространяется мнение о провале контрнаступления [ВСУ], сыграли решающую роль в усилении в США противодействия идее предоставления все больших объемов вооружений и военного финансирования [Украине]», — отмечают его обозреватели.
Они также утверждают, что экономика страны «фактически потерпела крах». Ослабление западной поддержки Киева «обладает потенциалом не только подорвать способность Украины проводить военные операции, но даже выполнять самые базовые функции [государства]».
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