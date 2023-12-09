Издание Military Watch Magazine пишет о причинах сокращения Западом помощи ВСУ

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США сократили военную помощь Украине из-за масштабных потерь Киевом боевой техники в результате провалившегося контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую оценку привело независимое американское аналитическое издание Military Watch Magazine.

«Масштабы потерь [западной военной техники], с которыми столкнулась Украина, а также то, что [в мире] все более широко распространяется мнение о провале контрнаступления [ВСУ], сыграли решающую роль в усилении в США противодействия идее предоставления все больших объемов вооружений и военного финансирования [Украине]», — отмечают его обозреватели.

Они также утверждают, что экономика страны «фактически потерпела крах». Ослабление западной поддержки Киева «обладает потенциалом не только подорвать способность Украины проводить военные операции, но даже выполнять самые базовые функции [государства]».