Евростат назвал самую несчастную страну ЕС

10:20 Источник: Lenta.ru

Болгария признана самой несчастной страной, входящей в состав Евросоюза (ЕС). Об этом свидетельствуют результаты исследования европейского статистического агентства Евростат, их приводит The Independent.

Уточняется, что болгары оценили общее удовлетворение жизнью менее чем на шесть баллов из десяти. Кроме того, немцы также оказались не слишком довольны жизнью, оценив ее на 6,5 баллов. При этом часть из них пожаловалась на тревогу и апатию.

Согласно исследованию, самые счастливые люди живут в Австрии, они оценили уровень своего удовлетворения на восемь балов. Высокие показатели также были зафиксированы в Румынии, Польше и Финляндии. Они разделили второе место, набрав по 7,7 баллов. Lenta.Ru