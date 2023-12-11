Бомбы с новыми модулями коррекции позволяют уничтожать цели, не входя в зону ПВО — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Применение бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) позволяет уничтожать цели, не входя в зону противовоздушной обороны (ПВО) противника. Кадры применения такого вооружения в зоне СВО опубликовало Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что во время боевого вылета в зоне СВО экипаж Су-34 получил данные с координатами скопления личного состава противника на линии боевого соприкосновения на краснолиманском направлении.

«Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары не входя в зону поражения ПВО противника», — рассказали в министерстве.

Как отметил пилот Су-34 Олег, полет прошел на высоте 11000 метров, над уровнем облаков. «Все прошло достаточно спокойно. Все вооружение сработало штатно, цели были поражены», — привели его слова в ведомстве.