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Чиновникам Тувы запретили проводить новогодние корпоративы

14:00 11.12.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава Тувы запретил чиновникам проводить новогодние корпоративы. По мнению Владислава Ховалыга, это неэтично на фоне проведения СВО.

Как сообщается на странице правительства региона в соцсети «ВКонтакте», подобное решение принималось и в прошлом году — тогда от корпоративов отказались все уровни власти региона.

Освободившиеся средства направят на помощь военнослужащим республики. Воздержаться от проведения новогодних мероприятий рекомендовано руководителям других государственных, муниципальных, частных организаций.  Говорит Москва

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