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НОВОСТИ

Великобритания сохранит санкции против РФ по завершении конфликта на Украине

17:00 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские власти оставят в силе санкции против России по завершении конфликта на Украине, чтобы Москва не могла быстро восстановить свои военные мощности. Об этом заявила замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани.

«Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится. Они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт», — указала Гани, выступая в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне. По ее словам, британское правительство намерено не допустить «восстановления военных возможностей России» сразу по завершении боевых действий.

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