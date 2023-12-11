Великобритания сохранит санкции против РФ по завершении конфликта на Украине
17:00 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британские власти оставят в силе санкции против России по завершении конфликта на Украине, чтобы Москва не могла быстро восстановить свои военные мощности. Об этом заявила замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани.
«Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится. Они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт», — указала Гани, выступая в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне. По ее словам, британское правительство намерено не допустить «восстановления военных возможностей России» сразу по завершении боевых действий.
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