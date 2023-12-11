Великобритания сохранит санкции против РФ по завершении конфликта на Украине

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские власти оставят в силе санкции против России по завершении конфликта на Украине, чтобы Москва не могла быстро восстановить свои военные мощности. Об этом заявила замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани.

«Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится. Они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт», — указала Гани, выступая в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне. По ее словам, британское правительство намерено не допустить «восстановления военных возможностей России» сразу по завершении боевых действий.