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НОВОСТИ

Инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам — ЦБ РФ

20:00 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, который даст возможность российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам за их «С"-деньги, сообщается на сайте регулятора.

Продаже подлежат бумаги, учитываемые в Национальном расчетном депозитарии. Торги могут быть запущены после того, как Правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения. После объявления старта брокеры, доверительные управляющие и управляющие компании ПИФ будут обязаны проинформировать своих клиентов о начале торгов. Участие в них добровольное.

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