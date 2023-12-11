Инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам — ЦБ РФ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, который даст возможность российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам за их «С"-деньги, сообщается на сайте регулятора.

Продаже подлежат бумаги, учитываемые в Национальном расчетном депозитарии. Торги могут быть запущены после того, как Правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения. После объявления старта брокеры, доверительные управляющие и управляющие компании ПИФ будут обязаны проинформировать своих клиентов о начале торгов. Участие в них добровольное.