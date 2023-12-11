Минимальная цена за пачку сигарет в 2024 г. составит 129 рублей
22:40 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минсельхоз рассчитал значение единой минимальной цены табачной продукции с 1 января по 31 декабря 2024 г., она составит 129 руб. за пачку. Об этом сообщается в материалах министерства.
«Рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 129 рублей на период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.», — говорится в материалах.
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