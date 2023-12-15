Силы ПВО сбили четыре БПЛА над Курской областью — губернатор
20:40 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская система ПВО сбила четыре беспилотных летательных аппарата над Курской областью, сообщил в пятницу губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
«На данный момент уже сбиты четыре БПЛА», — написал глава региона.
По его словам, ПВО продолжает работу. Губернатор просит жителей сохранять спокойствие.
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