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НОВОСТИ

Силы ПВО сбили четыре БПЛА над Курской областью — губернатор

20:40 15.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система ПВО сбила четыре беспилотных летательных аппарата над Курской областью, сообщил в пятницу губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«На данный момент уже сбиты четыре БПЛА», — написал глава региона.

По его словам, ПВО продолжает работу. Губернатор просит жителей сохранять спокойствие.

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