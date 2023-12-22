Герман Греф рассказал об основных способах телефонного мошенничества
11:50 22.12.2023
Глава Сбера Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» назвал самые распространенные способы телефонного мошенничества.
«Сегодня мошенники настолько изощрены, что они сначала взламывают аккаунты в социальных сетях или мессенджерах, посылают вам сообщение от имени вашего друга или коллеги с простой перечислить небольшие деньги или проголосовать за ребенка на каком-нибудь конкурсе. После того, как вы вводите координаты своего телефона или банковской карты, сразу же происходит следующее мошенническое действие», – рассказал он.
По его словам, такая модель с получением сообщения с просьбой поделиться данными – сказать номера карт, кодовое слово или просьба перечислить деньги – должна вызывать подозрения и ни в коем случае не исполняться. Второй распространенный способ обмана, по словам Германа Грефа, – запугивание человека, когда ему говорят, что ребенка или знакомого задержали в милиции за какие-то правонарушения или преступления и нужно срочно дать взятку.
«Третья по популярности схема – это звонок сотрудника ФСБ, который говорит, что ваш счет взломан и нужно срочно перевести все деньги на «безопасный» счет, который на самом деле принадлежит мошенникам», – сообщил Герман Греф.
Кроме того, по его словам, сейчас распространена схема, когда мошенник не только ворует деньги у жертвы, но и принуждают ее к противоправным действиям. «Жертве еще дают команду что-то взорвать или сломать в отделении банка. Последний случай у нас на прошлой неделе – человек крушил топором банковское оборудование. Или обливают сотрудников зеленкой – якобы мошенники обещали после этого вернуть деньги. Случаев, когда мошенники вернули деньги, нет, а случаев, когда по вине мошенников люди не только теряли деньги, но и вдобавок попадали в тюрьму, к сожалению, много. Поэтому очень важно быть на чеку и не поддаваться уловкам мошенников», – подчеркнул Герман Греф.
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