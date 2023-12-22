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НОВОСТИ

Герман Греф пообещал акционерам Сбера рекордные дивиденды

11:52 22.12.2023

Сбербанк рассчитывает на рост чистой прибыли в 2024 и 2025 годах, что позволяет выплатить акционерам рекордные дивиденды. Об этом президент, председатель правления банка Герман Греф сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«В этом году мы за 11 месяцев получили 1 трлн 380 млрд руб. чистой прибыли. Это абсолютный рекорд за все время существования банка», – отметил Герман Греф. «Это говорит о том, что у нас все хорошо с самочувствием. Мы планируем и далее рост нашей прибыли из года в год. Никакого падения в 2024 году не будет, и в 2025 году, я надеюсь, если все будет складываться так, как мы предполагаем», – отметил глава Сбербанка.

Герман Греф подчеркнул, что финансовые результаты Сбера за 2023 год позволяют акционерам ждать рекордных дивидендов. «Наша дивидендная политика определена и опубликована: мы собираемся выплачивать 50% чистой прибыли. В этом году у нас рекордные результаты, значит, нашим акционерам стоит ждать рекордных дивидендов», – сказал он. До этого самая большая сумма дивидендов была выплачена Сбером по итогам 2022 года – 565 млрд руб.

На фоне этих заявлений акции Сбербанка утром в пятницу ускорили рост. На Мосбирже обыкновенные акции Сбербанка выросли до 271 руб. (+2%).

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