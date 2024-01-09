Британские депутаты боятся работать в Вестминстерском дворце из-за его состояния
13:05 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Члены парламента Великобритании, высшего законодательного органа страны, отказываются работать в «холодном и разрушающемся» Вестминстерском дворце, который является зданием парламента. Об этом сообщила европейская версия издания Politico.
Издание указывает со ссылкой на британских парламентариев, что политики и административные сотрудники предпочитают работать из дома и приходят в офисы «настолько редко, насколько возможно». «Если люди работают в подвале, то они точно не захотят находиться там в четверг и пятницу, потому что там неуютно и нет окон», — заявил газете член британского законодательного органа на условиях анонимности, имея в виду офисы в самой старой части здания. Некоторые депутаты также отмечают, что находиться во дворце небезопасно, если бы он не обладал статусом объекта всемирного наследия, людям бы «не разрешили даже зайти в такое <…> аварийное здание».
Как ранее сообщала британская газета The Daily Telegraph, капитальный ремонт исторического здания британского парламента может обойтись в £14 млрд ($18,7 млрд) и занять около 20 лет. В 2016 году Объединенный комитет Вестминстерского дворца указал, что фундамент здания грозит сползти в Темзу, резной облицовочный камень разрушается из-за загрязнения воздуха, кровля не выдерживает, внутри самого дворца протекают трубы и неисправна электропроводка, а в ходе последнего ремонта в конце 1940-х годов при отделке помещений был использован канцерогенный асбест, вредный для здоровья человека.
Величественное сооружение в неоготическом стиле на берегу Темзы, возведенное по проекту архитекторов Чарльза Бэрри и Огастеса Пьюджина, было открыто в 1871 году. Самым знаменитым его элементом является башня с часами и колоколом, который называется Биг-Бен. С 2012 года она носит имя королевы Елизаветы II.
НОВОСТИ
- 13:20 09.01.2024
- ВС РФ сделают все, чтобы ликвидировать угрозу, подобную обстрелам Белгорода — Песков
- 14:50 08.01.2024
- Варшава пыталась чинить препятствия ходу расследования подрыва «Северных потоков» - WSJ
- 13:47 08.01.2024
- Главком ВС Швеции заявил, что в стране может быть война
- 12:00 08.01.2024
- ЦАХАЛ в состоянии начать операцию против «Хезболлы» в Ливане, но это не приоритет – Минобороны Израиля
- 10:40 08.01.2024
- Зона, где приостановлены враждебные действия, больше не существует – военные Южной Кореи
- 21:35 07.01.2024
- В Госдепе США подсчитали примерный ущерб от атак хуситов в Красном море
- 19:42 07.01.2024
- Переговоры между Израилем и ХАМАС о заложниках продолжаются при посредничестве Катара - СМИ
- 15:40 07.01.2024
- По мнению главы МИД Италии, ЕС нужна собственная армия
- 11:30 07.01.2024
- В ФРГ над базами, где тренируются украинцы, летают дроны, и поймать их не могут - СМИ
- 09:30 07.01.2024
- Пять компаний из США попали под санкции Китая из-за поставок оружия Тайваню
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать