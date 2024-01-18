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НОВОСТИ

Власти США добавили в антироссийский санкционный список еще ряд сухогрузов и нефтетанкеров

19:00 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США добавило 17 сухогрузов и нефтетанкеров под флагом Либерии в черный список по России. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

Как отмечается в документе, в санкционный перечень была также включена занимающаяся морскими перевозками компания Hennesea Holdings Limited из Абу-Даби (ОАЭ).

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