Власти США добавили в антироссийский санкционный список еще ряд сухогрузов и нефтетанкеров

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США добавило 17 сухогрузов и нефтетанкеров под флагом Либерии в черный список по России. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

Как отмечается в документе, в санкционный перечень была также включена занимающаяся морскими перевозками компания Hennesea Holdings Limited из Абу-Даби (ОАЭ).