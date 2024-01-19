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Никки Хейли при победе на выборах пообещала помиловать Трампа, чтобы объединить США

09:32 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что ради единства страны помилует бывшего американского лидера Дональда Трампа, если победит на выборах в ноябре 2024 года.

«Мне кажется, последнее, что нам нужно, так это 80-летний президент (Трампу 77 лет — прим. ТАСС), сидящий в тюрьме. Это только еще больше разделит нашу страну. Речь не том, виновен он или нет, речь о том, как нам объединять страну. И я намерена сделать так, чтобы все это разделение, весь этот хаос исчезли. Я считаю, что его помилование поспособствует этому. Думаю, это исцелит страну», — сказала она, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

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