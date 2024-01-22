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НОВОСТИ

У трети б/у автомобилей "скручивают" километраж - исследование

10:00 22.01.2024 Источник: Известия

Объем подержанных автомобилей с фальсифицированным пробегом оценивается в 35%. Доля машин со скрученным километражом в 2023 году была выше всего на вторичных рынках Краснодарского края, Самарской и Челябинской областей. Об этом «Известиям» рассказали представители площадок по продаже авто, сравнив их историю с данными объявлений.

Пробег влияет на стоимость транспортного средства, напомнили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и оценили годовой ущерб для потребителей в более чем 600 млрд рублей. Чаще всего пробег скручивают на машинах марок Ford, Land Rover, Infiniti и Mitsubishi.

Несмотря на отсутствие наказания за продажу ТС со скрученным счетчиком, продавца могут привлечь к административной ответственности — за злоупотребление доверием, напомнили юристы.

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