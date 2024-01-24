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НОВОСТИ

В ООН выразили сожаление по поводу гибели людей при крушении самолета Ил-76

21:53 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН осведомлена о катастрофе российского самолета Ил-76, сбитого над Белгородской областью, и сожалеет о гибели людей на его борту. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы видели сообщения прессы <…>. Мы сожалеем о жертвах [при крушении Ил-76], однако у нас нет никакой дополнительной информации об этом», — сказал он на брифинге для журналистов.

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