В ООН выразили сожаление по поводу гибели людей при крушении самолета Ил-76
21:53 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ООН осведомлена о катастрофе российского самолета Ил-76, сбитого над Белгородской областью, и сожалеет о гибели людей на его борту. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Мы видели сообщения прессы <…>. Мы сожалеем о жертвах [при крушении Ил-76], однако у нас нет никакой дополнительной информации об этом», — сказал он на брифинге для журналистов.
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