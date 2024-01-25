Собянин принял решение о создании в колледжах более 10 тыс. дополнительных мест для москвичей

16:06

В московских колледжах будет увеличено количество мест для обучения горожан. По словам мэр столицы Сергея Собянина, в мегаполисе стартует масштабная программа реорганизации среднетехнического образования. «Во-первых, мы вполовину увеличим прием на бюджетные места так, чтобы все москвичи, которые заканчивают 9 класс, могли получить свободные места в наших колледжах, получить, соответственно, рабочие специальности. Во-вторых, мы кардинально будем менять программы обучения и изменять материальную базу. В этом году будет только реконструировано или создано заново около 300 лабораторий и мастерских такого же уровня, как у вас сегодня», – заявил глава города, посещая Московский технологический колледжа на улице Автозаводской.

Как отметил градоначальник, в столице ежегодно создаются десятки новых производств в сфере фармацевтики, машиностроения, развивается торговля, система общественного питания, различные сервисы и потому выпускники колледжей будут востребованы городской экономикой.

В 2024 году в городских колледжах планируется создать более 10 тыс. бюджетных мест по востребованным и популярным специальностям. Это позволит направить на обучение на 50% больше московских молодых людей, чем сейчас. Также предполагается создать новые учебные площадки практической подготовки рядом с предприятиями – потенциальными работодателями. Например, в сентябре откроется специализированная площадка на территории индустриального парка «Руднево», где будут учиться более 1,5 тыс. студентов колледжей по промышленным специальностям и проходить практику молодые специалисты.

При этом с сентября прошлого года педагоги, сотрудники и студенты 20 колледжей получили доступ к электронным сервисам «Московской электронной школы». С 2024 года ее сервисами смогут пользоваться все 53 колледжа социального комплекса.