Кипрский суд отказал в экстрадиции в США россиянина Артура Петрова
15:32 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Окружной суд Ларнаки принял решение отказать в экстрадиции в США россиянина Артура Петрова, который был арестован на Кипре в августе прошлого года по запросу американских правоохранительных органов. Об этом объявил судья Михалис Михаил, передает корреспондент ТАСС.
«Это, безусловно, позитивное развитие событий», — сказал Петров корреспонденту ТАСС после оглашения решения суда. Адвокаты россиянина также выразили удовлетворение вынесенным вердиктом.
Петров, имеющий помимо российского также гражданство ФРГ, был арестован на Кипре 26 августа прошлого года по запросу Вашингтона в связи с обвинениями в незаконном экспорте в РФ произведенной в Соединенных Штатах микроэлектроники.
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