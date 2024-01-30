Байден: Я не думаю, что нам нужна более масштабная война на Ближнем Востоке
20:05 30.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не стремятся к расширению конфликта на Ближнем Востоке до «масштабной войны». Об этом заявил президент страны Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома перед отправлением в штат Флорида.
«Я не думаю, что нам нужна более масштабная война на Ближнем Востоке. Это не то, к чему я стремлюсь», — сказал американский лидер в ответ на вопрос об угрозе расширения ближневосточного конфликта.
На вопрос о том, что изменится в американской стратегии сдерживания на Ближнем Востоке в связи с участившимися ударами по объектам США в регионе, Байден ответил: «Посмотрим».
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