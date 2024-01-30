Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, специалисты работают над устранением сбоя

20:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбой в доменной зоне .RU возник из-за технической проблемы у глобальной инфраструктуры надстройки над системой доменных имен, предназначенной для повышения безопасности, Domain name system security extensions (DNSSEC). Об этом говорится в сообщении Координационного центра доменов .RU/РФ.

«Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC», — сказано в сообщении. В организации отмечают, что специалисты технического центра «Интернет» и компании МСК-IX работают над устранением сбоя.

Минцифры России сообщило, что в ближайшие сроки доступ к сайтам в российской доменной зоне будет восстановлен. Министерство в своем телеграм-канале отметило, что проблема уже решена для клиентов Национальной системы доменных имен.