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НОВОСТИ

Израиль нанес удар по военной инфраструктуре Сирии в ответ на обстрел

13:32 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные нанесли авиаудары по военной инфраструктуре Сирии в районе Дераа в ответ на обстрел Голанских высот. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Минувшим вечером (во вторник) был зафиксирован ряд запусков из Сирии в сторону южной части Голанских высот. В ответ истребители Армии обороны Израиля этой ночью (в среду) нанесли удары по военной инфраструктуре, принадлежащей сирийскому режиму, в районе Дераа», — говорится в сообщении.

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