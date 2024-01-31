В Киеве утверждают, что в бюджет поступили первые средства, конфискованные из-за санкций
14:00 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Денежные средства, конфискованные в результате наложенных Украиной санкций, впервые поступили в государственный бюджет, всего перечислено более $844 тыс. Об этом сообщил Фонд государственного имущества Украины.
«Сегодня впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 млн гривен (свыше $844 тыс. — прим. ТАСС) уже поступили в государственный бюджет», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Утверждается, что в бюджет перечислили средства, которые якобы принадлежали губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо, члену Совета Федерации от Запорожской области Дмитрию Вороне, а также предприятию российского бизнесмена Олега Дерипаски.
При этом ранее в пресс-службе офиса генпрокурора Украины сообщали, что суд в Киеве передал вооруженным силам страны $1,4 млн со счетов украинской «дочки» российского производителя чая Greenfield. До этого министр кабмина Украины Олег Немчинов заявлял, что некоторые арестованные властями активы передаются украинской армии и силовым структурам, другие — Фонду госимущества Украины. Он отмечал, что такие активы, как биотопливо и аммиак, продаются с аукциона, а вырученные средства вкладываются в облигации, за счет которых финансируются военные расходы.
НОВОСТИ
- 14:32 31.01.2024
- РФ достигла 100% импортозамещенности в строительстве военных кораблей — Евтухов
- 14:12 31.01.2024
- Писатель Улицкая признала, что гонорары за ее книги идут на Украину
- 13:50 31.01.2024
- В Москве в девятый раз проведут акцию «Миллион призов»
- 13:32 31.01.2024
- Израиль нанес удар по военной инфраструктуре Сирии в ответ на обстрел
- 13:20 31.01.2024
- Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии
- 13:05 31.01.2024
- Отношения РФ и КНР переживают лучший период за всю их историю — Шойгу
- 13:00 31.01.2024
- Россия не ведет переговоров по транзиту газа через Украину — Новак
- 12:32 31.01.2024
- Белгородскую область атаковали около 20 украинских беспилотников за сутки
- 12:20 31.01.2024
- Китай не делает различий между Трампом и Байденом — МИД КНР
- 12:05 31.01.2024
- Отток населения с Дальнего Востока сокращается — Мишустин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать