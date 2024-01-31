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В Киеве утверждают, что в бюджет поступили первые средства, конфискованные из-за санкций

14:00 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Денежные средства, конфискованные в результате наложенных Украиной санкций, впервые поступили в государственный бюджет, всего перечислено более $844 тыс. Об этом сообщил Фонд государственного имущества Украины.

«Сегодня впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 млн гривен (свыше $844 тыс. — прим. ТАСС) уже поступили в государственный бюджет», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Утверждается, что в бюджет перечислили средства, которые якобы принадлежали губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо, члену Совета Федерации от Запорожской области Дмитрию Вороне, а также предприятию российского бизнесмена Олега Дерипаски.

При этом ранее в пресс-службе офиса генпрокурора Украины сообщали, что суд в Киеве передал вооруженным силам страны $1,4 млн со счетов украинской «дочки» российского производителя чая Greenfield. До этого министр кабмина Украины Олег Немчинов заявлял, что некоторые арестованные властями активы передаются украинской армии и силовым структурам, другие — Фонду госимущества Украины. Он отмечал, что такие активы, как биотопливо и аммиак, продаются с аукциона, а вырученные средства вкладываются в облигации, за счет которых финансируются военные расходы.

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