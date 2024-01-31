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Ил-76 был сбит, предположительно, с использованием ЗРК Patriot — источник

15:12 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский самолет Ил-76 с украинскими военными пленными был сбит, предположительно, с использованием западного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«С большой вероятностью использовался ЗРК Patriot. Экспертиза продолжается», — сказал собеседник агентства.

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