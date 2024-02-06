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Евросоюз вынуждают ввести санкции против российского алюминия — Politico

12:00 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брюссель не сможет запретить в ближайшее время импорт в Евросоюз алюминия из России, несмотря на сильное давление ассоциации производителей этого металла в ЕС, поддерживаемое четырьмя странами — Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По ее данным, подобное предложение «столкнется с противодействием со стороны таких индустриальных стран, как Италия, сопротивляющихся мерам, которые могут привести к повышению цен». ЕС до сих импортирует 9% необходимого ему алюминия из России.

Против принятия санкций в отношении российского алюминия выступает группа промышленных потребителей металла в ЕС. Согласно заявлению группы, их введение стало бы «своего рода экономической ядерной бомбой». От имени представителей обрабатывающей промышленности Италии, Германии и других стран ЕС она заявила, что «санкции не должны превращаться в оружие».

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия (ЕК) не будет добавлять новые запреты на импорт продукции из РФ в разрабатываемый 13-й пакет антироссийских санкций. Еврокомиссия хочет принять его как можно быстрее, поэтому планирует избежать дополнительных споров из-за новых возможных пунктов запрета импорта из РФ, информирует агентство Reuters.

По его сообщению, ограничения, которые планируется принять 24 февраля, обсуждались 17 января на встрече послов стран сообщества. Речь шла о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах по борьбе с обходом рестрикций. Представитель ЕС подтвердил, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против России ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине.

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