Под Псковом произошло ДТП с автобусом, перевозившим детей, есть пострадавшие

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автобус, перевозивший группу детей, попал в ДТП на трассе в Пушкиногорском районе Псковской области, столкнувшись с большегрузным автомобилем. Есть пострадавшие, они госпитализированы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, не уточнив количество.

«Прокуратурой области поставлено на контроль проведение проверки по факту дорожно-транспортного происшествия в Пушкиногорском районе, где столкнулись большегруз и автобус. Предварительно, в автобусе находились дети. Всем оказана медицинская помощь. Пострадавшие госпитализированы в медучреждение», — отмечается в сообщении.