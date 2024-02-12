Под Псковом произошло ДТП с автобусом, перевозившим детей, есть пострадавшие
12:32 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автобус, перевозивший группу детей, попал в ДТП на трассе в Пушкиногорском районе Псковской области, столкнувшись с большегрузным автомобилем. Есть пострадавшие, они госпитализированы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, не уточнив количество.
«Прокуратурой области поставлено на контроль проведение проверки по факту дорожно-транспортного происшествия в Пушкиногорском районе, где столкнулись большегруз и автобус. Предварительно, в автобусе находились дети. Всем оказана медицинская помощь. Пострадавшие госпитализированы в медучреждение», — отмечается в сообщении.
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