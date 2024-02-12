Путин отметил замедление кредитования в РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обратил внимание, что на фоне повышения ключевой ставки Центробанком в стране несколько замедлилось кредитование.

«На фоне повышения ключевой ставки ЦБ, — конечно, это прогнозируемое было явление, — замедлилось и кредитование. Так, за январь кредитный портфель юридических лиц сократился на 0,2%, а физических лиц, наоборот, незначительно прибавил — те же 0,2%. Знаю, что коллеги внимательно отслеживают эти параметры. Конечно, поговорим сегодня и об этом», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.