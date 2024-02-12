Польские спецслужбы прослушивали премьера при помощи Pegasus — СМИ
17:32 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецслужбы Польши прослушивали телефонные разговоры члена партии «Право и Справедливость» Матеуша Моравецкого, когда он занимал пост премьер-министра (2017-2023). Об этом сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на собственное расследование.
По его данным, спецслужбы, которые контролировал в то время министр внутренних дел Мариуш Каминьский, установили слежку за 30 политиками партии, в том числе за главой правительства. Телефонные разговоры Моравецкого прослушивались при помощи израильского ПО Pegasus, агенты интересовались его недвижимостью.
Каминьский на своей странице в социальной сети X опроверг обвинения в слежке и назвал итоги расследования радиостанции вымыслом.
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