Польские спецслужбы прослушивали премьера при помощи Pegasus — СМИ

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы Польши прослушивали телефонные разговоры члена партии «Право и Справедливость» Матеуша Моравецкого, когда он занимал пост премьер-министра (2017-2023). Об этом сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на собственное расследование.

По его данным, спецслужбы, которые контролировал в то время министр внутренних дел Мариуш Каминьский, установили слежку за 30 политиками партии, в том числе за главой правительства. Телефонные разговоры Моравецкого прослушивались при помощи израильского ПО Pegasus, агенты интересовались его недвижимостью.

Каминьский на своей странице в социальной сети X опроверг обвинения в слежке и назвал итоги расследования радиостанции вымыслом.