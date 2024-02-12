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НОВОСТИ

Собянин: Московскому зоопарку в этом году исполняется 160 лет

17:21 12.02.2024

В Московском зоопарке, которому в нынешнем году исполняется 160 лет, сейчас живут более тысячи различных видов зверей, птиц, рептилий и рыб. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудники зоопарка занимаются сохранением исчезающих популяций. «Их цель – вернуть представителей вида в естественную среду обитания. Сейчас в зоопарке живут больше 1,2 тыс. различных видов зверей, птиц, рептилий и рыб… Любимое многими место в столице – не просто выставка животных», – написал глава города у себя в Telegram-канале.

По словам градоначальника, в последние девять лет рождаемость животных в Московском зоопарке выросла практически в два раза и особенным событием 2023 года было рождение панды Катюши. «Детеныши также появились у дальневосточных леопардов, амурских тигров, манулов, орангутанов», – сообщил мэр.

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