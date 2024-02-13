Суд назначил 5 лет колонии Борису Кагарлицкому* по делу об оправдании терроризма

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Апелляционный военный суд ужесточил приговор политологу и социологу Борису Кагарлицкому* (признан в РФ иноагентом) по делу об оправдании терроризма и назначил ему 5 лет колонии общего режима. Об этом журналистам сообщил его адвокат Сергей Ерохов.

«Суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры Республики Коми на приговор Кагарлицкому и постановил решение первой инстанции отменить, назначить Кагарлицкому наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 лет в колонии общего режима», — сказал он.