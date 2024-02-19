Польша считает позицию Орбана по вступлению Швеции в НАТО недопустимой — Туск

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вступлению Швеции в НАТО недопустима. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с главой правительства Швеции Ульфом Кристерссоном.

По словам Туска, «позиция [Орбана], касающаяся присутствия Швеции в Североатлантическом альянсе, думаю, недопустима». «Недопустимо, что одна страна блокирует вступление. Думаю, я не один так считаю. Поэтому нужно оказывать давление на наших друзей в Будапеште, чтобы они сделали то, что должны», — отметил он.

«Я не уверен, что последнее сообщение из Будапешта [о скором одобрении вступления Швеции в НАТО] можно рассматривать всерьез или нет. Интересно понять причину этой задержки», — добавил глава польского правительства.