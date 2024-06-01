Наводнение в ФРГ: К ликвидации последствий привлечена армия
21:31 01.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие Бундесвера (вооруженных сил Германии) привлечены в Баварии к преодолению последствий наводнения, вызванного проливными дождями.
«Бундесвер оказывает поддержку районам Гюнцбург и Айхах-Фридберг, после того как они обратились с официальным запросом», — заявила представитель командования вооруженных сил в Баварии радиоканалу Антенне Байерн. «В районе Гюнцбурга раздают одеяла и походные кровати. В районе Айхах-Фридберг в ближайшие часы ожидают около 50 военных Бундесвера в качестве помощников. Кроме того, там задействованы два грузовика Бундесвера», — сообщила она.
Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заверила, что федеральные власти окажут поддержку пострадавшим регионам.
НОВОСТИ
- 20:06 01.06.2024
- Скончался исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров
- 17:30 01.06.2024
- Днепрогэс находится в критической ситуации – власти области
- 17:10 01.06.2024
- Орбан: Нам нужно помешать Европе вступить в войну, которая приведет ее к собственной гибели
- 16:34 01.06.2024
- Украинцы должны работать до тех пор, пока они не утратят возможность – замминистра соцполитики
- 15:40 01.06.2024
- В Вашингтон не знают, когда будет подписано соглашение по безопасности с Украиной
- 14:25 01.06.2024
- В НАТО считают «неправильным», когда дрон за 10 тысяч долларов уничтожает танк за 10 миллионов
- 13:35 01.06.2024
- В НАТО договорились, что в принципе кибератака может стать поводом для задействования 5-й статьи
- 12:45 01.06.2024
- Путин по телефону поздравил Пашиняна с днем рождения
- 11:30 01.06.2024
- Южная Корея не планирует разрабатывать собственное ядерное оружие
- 11:30 01.06.2024
- На развитие туристических кластеров в ряде регионов РФ правительство выделит более 4 млрд руб
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать