Наводнение в ФРГ: К ликвидации последствий привлечена армия

21:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Бундесвера (вооруженных сил Германии) привлечены в Баварии к преодолению последствий наводнения, вызванного проливными дождями.

«Бундесвер оказывает поддержку районам Гюнцбург и Айхах-Фридберг, после того как они обратились с официальным запросом», — заявила представитель командования вооруженных сил в Баварии радиоканалу Антенне Байерн. «В районе Гюнцбурга раздают одеяла и походные кровати. В районе Айхах-Фридберг в ближайшие часы ожидают около 50 военных Бундесвера в качестве помощников. Кроме того, там задействованы два грузовика Бундесвера», — сообщила она.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заверила, что федеральные власти окажут поддержку пострадавшим регионам.