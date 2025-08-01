РФ и США нужно иметь техническую возможность прийти на помощь друг другу в космосе – замглавы НАСА
21:40 01.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) обсуждали с коллегами из Роскосмоса возможность спасения экипажей друг друга или оказания поддержки по организации подобных миссий. Об этом заявил заместитель главы НАСА Кеннет Бауэрсокс.
«Тема спасения экипажа — это то, о чем мы думаем, нам всегда хотелось бы иметь запасной план. Но если речь идет о том, чтобы иметь возможность спасать каждый экипаж во время каждой миссии, иметь такой запасной план будет, во-первых, дорого, а во-вторых, рискованно, верно?» — сказал он на пресс-конференции по итогам запуска космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 к Международной космической станции (МКС). «Вы должны иметь где-то в ангаре готовый к запуску корабль. Вы должны быть в состоянии быстро развернуть его, вывести на нужную орбиту, и это само по себе может быть очень рискованно», — добавил Бауэрсокс.
«Но мы уже имели возможность поговорить с нашими партнерами из Роскосмоса о том, что когда-нибудь сможем спасать экипажи друг друга или оказывать поддержку», — сказал он.
По его словам, если возникнет ситуация, когда у космического корабля любой из стран, осуществляющих полеты в космос, возникнет проблема, а у какой-либо другой страны будет в распоряжении космический корабль, то они смогут помочь друг другу. «Я думаю, это первый шаг — просто иметь такую возможность, быть в состоянии прийти на помощь друг другу», — резюмировал он.
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