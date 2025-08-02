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НОВОСТИ

Маск призвал Ирландию и другие страны покинуть ЕС

09:15 02.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск призвал Ирландию и другие страны ЕС к выходу из сообщества.

«Ирландия должна покинуть ЕС, — написал Маск в соцсети X. — Как и все страны, по моему мнению. Он (Европейский союз — прим. ТАСС) разрушает демократию в Европе».

Данное высказывание предприниматель сделал в ответ на новость, в которой говорится об обязанности Ирландии принимать беженцев, которые ищут укрытия в ЕС, не смотря на апелляцию ирландской стороны против этого обязательства.

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