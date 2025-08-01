Трамп отправил две атомные подлодки «в надлежащие районы», реагируя якобы на заявления Дмитрия Медведева
20:25 01.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ переместить две американские атомные подводные лодки «в надлежащие районы» якобы из-за высказываний заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.
«В связи с ... заявлениями бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности РФ, я приказал направить две атомные подводные лодки в надлежащие районы просто на случай того, если за этими <…> заявлениями стоит нечто большее», — написал Трамп в соцсети Truth Social. В Пентагоне пока не ответили на просьбу ТАСС разъяснить, куда были направлены подводные лодки.
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