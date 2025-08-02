Трамп об атомных подлодках США: Они ближе к России. Да, они ближе к России

09:10 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что две американские атомные субмарины перемещаются в сторону России.

"Они ближе к России. Да, они ближе к России", - ответил Трамп в интервью NEWSMAX на вопрос о том, приблизились ли субмарины к российским регионам.

На встрече с журналистами президентского пула он пояснил, что отдал приказ о переброске двух атомных подлодок после высказываний заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, так как стремится защитить американцев.

"Просто мы должны быть осторожны. Нам угрожали, и мы решили, что данные угрозы - это неправильно, и потому нам нужно быть осторожными", - сказал президент журналистам.