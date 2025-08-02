Трамп об атомных подлодках США: Они ближе к России. Да, они ближе к России
09:10 02.08.2025 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что две американские атомные субмарины перемещаются в сторону России.
"Они ближе к России. Да, они ближе к России", - ответил Трамп в интервью NEWSMAX на вопрос о том, приблизились ли субмарины к российским регионам.
На встрече с журналистами президентского пула он пояснил, что отдал приказ о переброске двух атомных подлодок после высказываний заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, так как стремится защитить американцев.
"Просто мы должны быть осторожны. Нам угрожали, и мы решили, что данные угрозы - это неправильно, и потому нам нужно быть осторожными", - сказал президент журналистам.
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