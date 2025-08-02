0
0
0
НОВОСТИ

Трамп «слышал», что Индия больше не будет покупать нефть у России

09:30 02.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Индия прекратит приобретать нефть у России, чтобы заключить торговую сделку с США.

«Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», — заявил он в пятницу журналистам, комментируя торговые переговоры Вашингтона и Нью-Дели. «Это хороший шаг. Посмотрим, как будут развиваться события», — добавил глава администрации США. Он беседовал с репортерами на Южной лужайке Белого дома перед отбытием в свой гольф-клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси) на выходные дни.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:15 02.08.2025
Маск призвал Ирландию и другие страны покинуть ЕС
0
167
09:10 02.08.2025
Трамп об атомных подлодках США: Они ближе к России. Да, они ближе к России
0
173
09:00 02.08.2025
Проверить правдивость заявление Трампа по поводу атомных подлодок не получится - NYT
0
180
21:40 01.08.2025
РФ и США нужно иметь техническую возможность прийти на помощь друг другу в космосе – замглавы НАСА
0
738
20:25 01.08.2025
Трамп отправил две атомные подлодки «в надлежащие районы», реагируя якобы на заявления Дмитрия Медведева
0
1018
17:42 01.08.2025
В Японии собираются к 2030-му году создать квантовый суперкомпьютер на сверхпроводниках
0
908
15:30 01.08.2025
Пошлины, введенные Трампом по отношению к Швейцарии, повергли Берн в шок - СМИ
0
1181
15:23 01.08.2025
Путин: Наверное, правы те переговорщики с украинской стороны, которые выложили идею, что надо говорить о европейской безопасности в целом
0
950
15:09 01.08.2025
Лукашенко: ЕС и Россия — вот это была бы мощь, если бы объединились
0
954
15:06 01.08.2025
Путин подтвердил информацию о взятии российскими военными населенного пункта Часов Яр в ДНР
0
862

Возврат к списку