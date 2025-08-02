Трамп «слышал», что Индия больше не будет покупать нефть у России

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Индия прекратит приобретать нефть у России, чтобы заключить торговую сделку с США.

«Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», — заявил он в пятницу журналистам, комментируя торговые переговоры Вашингтона и Нью-Дели. «Это хороший шаг. Посмотрим, как будут развиваться события», — добавил глава администрации США. Он беседовал с репортерами на Южной лужайке Белого дома перед отбытием в свой гольф-клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси) на выходные дни.