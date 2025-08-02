Проверить правдивость заявление Трампа по поводу атомных подлодок не получится - NYT

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реализацию приказа президента США Дональда Трампа о направлении двух атомных подводных лодок в «соответствующие регионы» невозможно проверить. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что передвижения ядерных подводных лодок относятся к наиболее засекреченным тактическим маневрам Пентагона, следовательно выяснить, на самом ли деле Трамп распорядился переместить подлодки, скорее всего, будет невозможно.