0
0
95
НОВОСТИ

Проверить правдивость заявление Трампа по поводу атомных подлодок не получится - NYT

09:00 02.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реализацию приказа президента США Дональда Трампа о направлении двух атомных подводных лодок в «соответствующие регионы» невозможно проверить. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что передвижения ядерных подводных лодок относятся к наиболее засекреченным тактическим маневрам Пентагона, следовательно выяснить, на самом ли деле Трамп распорядился переместить подлодки, скорее всего, будет невозможно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 02.08.2025
Трамп «слышал», что Индия больше не будет покупать нефть у России
0
134
09:15 02.08.2025
Маск призвал Ирландию и другие страны покинуть ЕС
0
167
09:10 02.08.2025
Трамп об атомных подлодках США: Они ближе к России. Да, они ближе к России
0
173
21:40 01.08.2025
РФ и США нужно иметь техническую возможность прийти на помощь друг другу в космосе – замглавы НАСА
0
738
20:25 01.08.2025
Трамп отправил две атомные подлодки «в надлежащие районы», реагируя якобы на заявления Дмитрия Медведева
0
1018
17:42 01.08.2025
В Японии собираются к 2030-му году создать квантовый суперкомпьютер на сверхпроводниках
0
908
15:30 01.08.2025
Пошлины, введенные Трампом по отношению к Швейцарии, повергли Берн в шок - СМИ
0
1181
15:23 01.08.2025
Путин: Наверное, правы те переговорщики с украинской стороны, которые выложили идею, что надо говорить о европейской безопасности в целом
0
950
15:09 01.08.2025
Лукашенко: ЕС и Россия — вот это была бы мощь, если бы объединились
0
954
15:06 01.08.2025
Путин подтвердил информацию о взятии российскими военными населенного пункта Часов Яр в ДНР
0
862

Возврат к списку