Проверить правдивость заявление Трампа по поводу атомных подлодок не получится - NYT
09:00 02.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Реализацию приказа президента США Дональда Трампа о направлении двух атомных подводных лодок в «соответствующие регионы» невозможно проверить. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).
Издание отмечает, что передвижения ядерных подводных лодок относятся к наиболее засекреченным тактическим маневрам Пентагона, следовательно выяснить, на самом ли деле Трамп распорядился переместить подлодки, скорее всего, будет невозможно.
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