Трамп одобрил оплаченные Европой две первые поставки военной помощи Украине
22:30 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила две первые поставки военной помощи Украине объемом $500 млн, оплаченные европейскими союзниками по НАТО. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.
Два собеседника указали, что замглавы Пентагона Элбдридж Колби уже одобрил «две поставки на сумму $500 млн в рамках нового механизма под названием Priority Ukraine Requirements List (список приоритетных потребностей Украины — прим. ТАСС)».
По его данным, вооружения будут поставляться из военных запасов США. Как отмечает издание, обе партии вскоре могут быть переданы Киеву.
