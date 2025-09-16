Сбер: для комплексного развития малых городов требуются субсидирование и доработка законодательства

18:06

Для комплексного развития малых городов требуются субсидирование и доработка законодательства. Об этом заявила начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка, лидер отрасли «Жилая недвижимость» Светлана Назарова в ходе выступления на пленарной сессии форума «Земли России».

По словам спикера, комплексное развитие территории (КРТ) развивается в крупных агломерациях и безусловным лидером является Москва, где Сбер финансирует 8 проектов на сумму около 1,5 трлн рублей — это более 7 млн кв. м площади возводимого жилья и коммерческой недвижимости. В Московской области при поддержке Сбера реализуется 34 проекта на сумму 500 млрд рублей. Следом идет Тюменская область — это один из немногих субъектов, который в числе первых, наравне со столичным регионом, начал комплексно развивать территории. Здесь Сбер финансирует 18 проектов общим объемом 300 млрд рублей.

«Всего Сбер финансирует около 240 проектов КРТ, из которых только 16 — в малых городах, где население составляет менее 50 тысяч человек, – сообщила Светлана Назарова. – Для развития КРТ здесь есть несколько сдерживающих факторов. Первый — это наличие площадок, ведь в первую очередь такие проекты реализуются в промышленных зонах и там, где требуются расселение. Безусловно, это характерно в большей степени для крупных агломераций. Второй момент — более сложный, который требует решения — это неразвитость транспортной инфраструктуры и сетей. КРТ предполагает не только строительство жилой и коммерческой недвижимости, но и создание необходимой инфраструктуры, которое может требовать существенных инвестиций. С точки зрения нагрузки на проект такие вложения оказывают гораздо большее влияние на проекты КРТ в малых городах по сравнению с масштабными проектами, если оценивать из расчета расходов на 1 кв. м».

По словам спикера, этот вопрос можно решить, если распространить на такие проекты программы субсидирования.

«Недавно Минстрой анонсировал программу развития малых городов, то есть субсидирование по проектам с вводом в 2026-2027 годах, – напомнила Светлана Назарова. – Это не проекты КРТ, потому что они более долгосрочные. Возможно, стоит эту программу адаптировать непосредственно под проекты КРТ, где большой объем инфраструктуры, предоставив дифференцированную ставку».

Также эксперт считает важным продолжить работу над законодательным регулированием, чтобы банки могли принимать в залог участки под проекты КРТ без существующих на сегодняшний день ограничений.

«Для нас как для банка, конечно, важно, чтобы участок, на котором строится проект, находился у нас в залоге, – отметила Светлана Назарова. – Это источник погашения и это дает нам возможность контролировать объем площадей, который реализуются, и понимать, что наш кредит будет погашен. И если мы говорим про крупные, масштабные проекты в агломерациях, как правило, их реализуют федеральные застройщики, у которых есть опыт подобных проектов, и в случае отклонений банк будет защищен. С малыми городами ситуация сложнее, потому что, как правило, они реализуются региональными застройщики. Возможность учета земли в качестве залога могла бы сделать финансирование проектов КРТ в малых городах более привлекательным для банков».