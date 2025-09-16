Нетаньяху: Мы построим независимую индустрию вооружений
21:20 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль создаст у себя самодостаточный оборонно-промышленный комплекс, который не будет зависеть от каких-либо возможных международных ограничений. Об этом объявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
«Мы построим независимую индустрию вооружений, очень мощную, очень сильную, которая сможет выдержать любого рода международные политические ограничения и обеспечит безопасность Государства Израиль», — рассказал он на пресс-конференции, посвященной израильской экономике.
