В Париже ограбили Национальный музей естественной истории

22:00 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный музей естественной истории (MNHN) в Париже ограбили в ночь с понедельника на вторник. Как сообщил портал Actu17 со ссылкой на источники, ущерб оценивается в 600 тыс. евро.

По их информации, грабители хорошо подготовились и смогли унести шесть золотых слитков. Расследованием происшествия занимается бригада судебной полиции по борьбе с бандитизмом.

