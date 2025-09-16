В Париже ограбили Национальный музей естественной истории

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный музей естественной истории (MNHN) в Париже ограбили в ночь с понедельника на вторник. Как сообщил портал Actu17 со ссылкой на источники, ущерб оценивается в 600 тыс. евро.

По их информации, грабители хорошо подготовились и смогли унести шесть золотых слитков. Расследованием происшествия занимается бригада судебной полиции по борьбе с бандитизмом.