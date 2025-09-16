Путин на полигоне "Мулино" проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025"
18:45 16.09.2025 Источник: Интерфакс
Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино", где проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025".
После завершения учений Путин в камуфляже вышел к представителям военно-дипломатического корпуса. Главу государства сопровождал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Президента встретил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал- майор Алексей Орехов, он поприветствовал главу государства, отдал ему честь и пожал руку.
"Я хочу вас всех поблагодарить за участие. Надеюсь, это для вас полезно с профессиональной точки зрения. А с точки зрения установления высокого уровня доверия между нашими странами это точно полезно", - обратился Путин к собравшимся. "Вы посмотрели, как на основе опыта использования вооруженных сил в современном вооруженном конфликте строит свою работу российская армия", - сказал президент.
Российский лидер выразил надежду, что сегодняшнее мероприятие с их участием будет укреплять взаимодействие между странами. "И прошу передать самые лучшие пожелания вашему военному и политическому руководству", - добавил он.
Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
За основным этапом учения на полигоне "Мулино" также наблюдали более 100 представителей военно-дипломатического корпуса и наблюдателей из 55 государств.
Особенностями основного этапа учения стали массированное применение беспилотной авиации, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы, а также отработка штурмовых действий на мототехнике, багги, квадроциклах. Кроме того, эффективное применение средств войсковой ПВО, высокоточных боеприпасов и современных средств контрбатарейной борьбы с учетом опыта СВО.
