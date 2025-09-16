В ЦАХАЛ рассказали, сколько времени может уйти на полный захват города Газа

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полный захват города Газа займет у израильских военных несколько месяцев, еще несколько месяцев потребуется на его зачистку. Такие оценочные сроки обозначил официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

«Мы понимаем, что несколько месяцев уйдет на то, чтобы захватить весь город, и еще несколько месяцев займет зачистка всей террористической инфраструктуры в городе Газа», — сообщил он на брифинге.