0
0
137
НОВОСТИ

В ЦАХАЛ рассказали, сколько времени может уйти на полный захват города Газа

19:00 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полный захват города Газа займет у израильских военных несколько месяцев, еще несколько месяцев потребуется на его зачистку. Такие оценочные сроки обозначил официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

«Мы понимаем, что несколько месяцев уйдет на то, чтобы захватить весь город, и еще несколько месяцев займет зачистка всей террористической инфраструктуры в городе Газа», — сообщил он на брифинге.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:45 16.09.2025
Путин на полигоне "Мулино" проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025"
0
189
18:20 16.09.2025
Еврокомиссия предложила обложить 37% израильского экспорта в ЕС пошлинами
0
200
18:06 16.09.2025
Сбер: для комплексного развития малых городов требуются субсидирование и доработка законодательства
0
217
17:40 16.09.2025
Федеральный бюджет остается «военным бюджетом» — Медведев
0
296
17:12 16.09.2025
Израиль нанес 12 ударов по территории порта Ходейда — Al Masirah
0
310
17:00 16.09.2025
Объектом, упавшим на жилой дом в Польше, была ракета-перехватчик с F-16 — СМИ
0
347
16:32 16.09.2025
Путь между Москвой и Петербургом по ВСМ займет 2 часа 15 мин — Мишустин
0
343
16:12 16.09.2025
Европарламент проголосует по двум вотумам недоверия главе ЕК 6–9 октября — Politico
0
324
16:00 16.09.2025
Украина не сможет обойти решение Венгрии о блокировке ее вступления в ЕС — министр
0
324
15:32 16.09.2025
Две трети американцев считают, что общество в США расколото — Reuters
0
325

Возврат к списку