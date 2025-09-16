В ЦАХАЛ рассказали, сколько времени может уйти на полный захват города Газа
19:00 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полный захват города Газа займет у израильских военных несколько месяцев, еще несколько месяцев потребуется на его зачистку. Такие оценочные сроки обозначил официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.
«Мы понимаем, что несколько месяцев уйдет на то, чтобы захватить весь город, и еще несколько месяцев займет зачистка всей террористической инфраструктуры в городе Газа», — сообщил он на брифинге.
НОВОСТИ
- 18:45 16.09.2025
- Путин на полигоне "Мулино" проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025"
- 18:20 16.09.2025
- Еврокомиссия предложила обложить 37% израильского экспорта в ЕС пошлинами
- 18:06 16.09.2025
- Сбер: для комплексного развития малых городов требуются субсидирование и доработка законодательства
- 17:40 16.09.2025
- Федеральный бюджет остается «военным бюджетом» — Медведев
- 17:12 16.09.2025
- Израиль нанес 12 ударов по территории порта Ходейда — Al Masirah
- 17:00 16.09.2025
- Объектом, упавшим на жилой дом в Польше, была ракета-перехватчик с F-16 — СМИ
- 16:32 16.09.2025
- Путь между Москвой и Петербургом по ВСМ займет 2 часа 15 мин — Мишустин
- 16:12 16.09.2025
- Европарламент проголосует по двум вотумам недоверия главе ЕК 6–9 октября — Politico
- 16:00 16.09.2025
- Украина не сможет обойти решение Венгрии о блокировке ее вступления в ЕС — министр
- 15:32 16.09.2025
- Две трети американцев считают, что общество в США расколото — Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать