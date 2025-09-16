0
НОВОСТИ

Еврокомиссия предложила обложить 37% израильского экспорта в ЕС пошлинами

18:20 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия предлагает наложить пошлины на 37% экспорта израильских товаров в Евросоюз на фоне продолжения операции армии Израиля в секторе Газа. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

«Одна из мер [против Израиля] — это приостановка действия торговой части соглашения об ассоциации с ЕС. В 2024 году товарооборот с Израилем составил 42,6 млрд евро. В отношении 37% объема экспорта [израильских] товаров действовал режим преференций. Отмена такого режима дорого обойдется Израилю», — заявила она в интервью телеканалу Euronews.

