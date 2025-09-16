Еврокомиссия предложила обложить 37% израильского экспорта в ЕС пошлинами
18:20 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия предлагает наложить пошлины на 37% экспорта израильских товаров в Евросоюз на фоне продолжения операции армии Израиля в секторе Газа. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.
«Одна из мер [против Израиля] — это приостановка действия торговой части соглашения об ассоциации с ЕС. В 2024 году товарооборот с Израилем составил 42,6 млрд евро. В отношении 37% объема экспорта [израильских] товаров действовал режим преференций. Отмена такого режима дорого обойдется Израилю», — заявила она в интервью телеканалу Euronews.
НОВОСТИ
- 18:06 16.09.2025
- Сбер: для комплексного развития малых городов требуются субсидирование и доработка законодательства
- 17:40 16.09.2025
- Федеральный бюджет остается «военным бюджетом» — Медведев
- 17:12 16.09.2025
- Израиль нанес 12 ударов по территории порта Ходейда — Al Masirah
- 17:00 16.09.2025
- Объектом, упавшим на жилой дом в Польше, была ракета-перехватчик с F-16 — СМИ
- 16:32 16.09.2025
- Путь между Москвой и Петербургом по ВСМ займет 2 часа 15 мин — Мишустин
- 16:12 16.09.2025
- Европарламент проголосует по двум вотумам недоверия главе ЕК 6–9 октября — Politico
- 16:00 16.09.2025
- Украина не сможет обойти решение Венгрии о блокировке ее вступления в ЕС — министр
- 15:32 16.09.2025
- Две трети американцев считают, что общество в США расколото — Reuters
- 15:12 16.09.2025
- Руководители фракций Госдумы встретятся с президентом РФ в четверг — Васильев
- 15:00 16.09.2025
- ЕК изучает возможность введения санкций в отношении Грузии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать